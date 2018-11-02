Амиль Юнанов: Ахмедов знает, как я умею играть

Форвард «Кешли» Амиль Юнанов поделился мнением касательно предстоящего матча 10-го тура Topaz премьер-лиги против «Нефтчи».

«С «Нефтчи» мы будем играть на победу. Потому что она нам очень нужна. Уверен, что мы сможем добиться своего и взять три очка. Недавний матч против «Карабаха» получился очень тяжелым. Мы потратили много сил, боролись до конца. При этом, и мы, и соперник могли забить еще. Но для нас и одно очко сейчас считается нормальным результатом. Наш новый главный тренер Тарлан Ахмедов знает, как я умею играть. Верю, что буду получать больше игрового времени. Знаю, что тренер верит в меня. Буду вести конкуренцию с Жонатаном Эите. Конкуренция всегда нужна в футболе», — заявил Юнанов.

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