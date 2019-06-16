Американцы вышли на улицы и требуют импичмента Трампа

В субботу по США прокатилась волна общенациональных протестов с требованием рассмотреть вопрос об отставке президента страны Дональда Трампа, передает Life.ru.

По словам организаторов #ImpeachTrump Day of Action, в акции примут участие более 100 населённых пунктов.

Сколько точно городов приняло участие в акции, пока не сообщается, но крупные демонстрации состоялись в Бостоне, Лос-Анджелесе, Детройте. В Нью-Йорке активисты собрались прямо у здания Верховного суда и требовали «привлечь президента к ответственности».

Протестующие писали послания президенту на песке в Калифорнии — на восточном побережье страны.

А также собирались на шествия с плакатами в Орегоне — на западном побережье.