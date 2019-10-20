Американцы разбомбили свою базу при уходе из Сирии

Американские военные, уходя из сирийского Телль-Байдара, разрушили собственную военную базу с взлетно-посадочной полосой для военно-транспортных самолетов. Об этом сообщило сирийское агентство САНА.

База уничтожена фактически полностью, передает ТАСС.

19 октября российские журналисты впервые побывали на оставленной американцами военной базев провинции Алеппо на севере Сирии.

Внутри военного городка, оборудованного двумя вышками связи и трансформаторными будками, на деревянных помостах размещалось несколько пневмокаркасных палаток для личного состава на 15 человек каждая. Есть и склады медицинского имущества. Практически все — в рабочем состоянии.

15 октября сообщалось, что американские военные покинули базы, расположенные рядом с городами Манбидж и Умм-Миаль. После этого базы Дадат и Умм-Миаль заняли сирийские правительственные войска.