Американцы на авто спаслись от лесного пожара

В сети появилось видео, на котором двое американцев пытаются выбраться на автомобиле из горящего леса.

Отец и сын ехали по дороге в Национальном парке Глейшер в штате Монтана, когда вплотную подобрались к месту, где горели и рушились деревья.

«Пап, нам что проезжать сквозь огонь?» — спрашивает водитель. «Просто продолжай ехать. Немного сбрось скорость», — отвечает отец.

«О Боже, машина нагревается, она сейчас взорвется… А что если на нас упадут деревья? Боже, помоги нам», — продолжает паниковать молодой мужчина.

«Потихоньку, аккуратно… Ты хорошо справляешься», — успокаивает его отец.

В результате обоим мужчинам удалось спастись.

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