«Американцы могут отходить, но не уходить»

Никто из Сирии просто так не выйдет, таким мнением поделился с # политолог Тогрул Исмаил, комментируя ситуацию в Сирии, а именно в Манбидже.

«Известно, что высказывания Трампа не всегда совпадает с мнением, которое существует в Пентагоне и политических кругах Турции. Президент США отличается от всех президентов, которые были до него. Я думаю, что эти заявления о выводе войск из Сирии были его личным мнением. Говорить о том, что США выведут полностью войска из Сирии почти нереально», — сказал эксперт.

Исмаил добавил, что США выведут 2000 инструкторов, которые обучали различные курдские формирования, объявленные в Турции террористическими.

«Для Анкары важно, чтобы на этих территориях не было создано квазигосударства, которое ,s контролировалось этими организациями, что в свою очередь привело бы к росту сепаратистских настроений в самой Турции и активности террористических групп. Поэтому Турция намерена решительно не допустить развития данного сценария.

Хотя и Турция вначале рассчитывала на США, но Вашингтон не выполняет свои обещания, как например, с Манбиджем. Они долгое время обещали, что курдские формирования выйдут оттуда, но они не уходили, и только после того, как Турция начала готовиться к военной операции состоялся телефонный разговор между Трампом и Эрдоганом. После этого разговора США решили вывести свои войска из Сирии», — добавил он.

По его словам, Турция еще не отказалась от проведения операции на севере Сирии.

«Возможно в любой момент, Анкара объявит о начале новой операции. Сейчас идут переговоры, чтобы турецкие войска не столкнулись с американскими военными в Манбидже. В этом вопросе также важна позиция Тегерана и Москвы, так как они поддерживают режим Асада. Турция выступает за демократические выборы в Сирии и за новую конституцию. Сейчас три государства работают над новой конституцией в рамках астанинского процесса», — подчеркнул он.

Эксперт считает, что возможно решение Трампа направлено на то, чтобы посмотреть как себя поведут страны астанинского процесса, в особенности Россия и Иран.

«Не случайно, после этого заявления США, Эрдоган отправил в Россию главу МИД и главу нацбезопасности для договоренностей. Как показали заявления Путина и Эрдогана, определенные рамочные взаимопонимания достигнуты. Не случайно и то, что президенты двух стран часто встречаются, видимо, чтобы не допустить скатывания отношений до кризисной ситуации, как с подбитым самолетом. Все понимают, что американцы могут отходить, а не уходить, вряд ли какая либо страна, которая находится в Сирии, уйдет оттуда просто так», — резюмировал он.

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