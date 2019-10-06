Американцев уже пугает ПАК ДА

Американцев уже пугает ПАК ДА, хотя оружие находится на стадии разработки.

The National Interest составил топ самых опасных российских бомбардировщиков. В него вошли Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и даже перспективный ПАК ДА.

Автор статьи напоминает о военном потенциале этой техники: Ту-95 обладает большой полезной нагрузкой и достаточным радиусом действия, Ту-22М имеет сбалансированные скоростные характеристики и управляемость, неся при этом серьёзную бомбовую нагрузку, а сверхзвуковой Ту-160 — самый настоящий «хищник»

| 2019-10-06T13:30:32+00:00 6 октября 2019, 14:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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