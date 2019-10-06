Американцев уже пугает ПАК ДА

Американцев уже пугает ПАК ДА, хотя оружие находится на стадии разработки.

The National Interest составил топ самых опасных российских бомбардировщиков. В него вошли Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и даже перспективный ПАК ДА.

Автор статьи напоминает о военном потенциале этой техники: Ту-95 обладает большой полезной нагрузкой и достаточным радиусом действия, Ту-22М имеет сбалансированные скоростные характеристики и управляемость, неся при этом серьёзную бомбовую нагрузку, а сверхзвуковой Ту-160 — самый настоящий «хищник»