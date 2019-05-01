Американским авиакомпаниям запретили летать над Венесуэллой

Управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой из-за «политической нестабильности и напряженности» и дало им указание покинуть Венесуэлу в течение 48 часов, сообщается в предупреждении FAA, опубликованном на их сайте. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что предупреждение относится ко всем авиаперевозчикам, зарегистрированным в США.

Во вторник утром лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, ранее провозгласивший себя президентом, и его сторонники собрались в Каракасе на автотрассе перед военной базой «Карлота». Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции «Свобода» по свержению законного главы государства Николаса Мадуро.