Американским авиакомпаниям запретили летать над Венесуэллой

Управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой из-за «политической нестабильности и напряженности» и дало им указание покинуть Венесуэлу в течение 48 часов, сообщается в предупреждении FAA, опубликованном на их сайте. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что предупреждение относится ко всем авиаперевозчикам, зарегистрированным в США.

Во вторник утром лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, ранее провозгласивший себя президентом, и его сторонники собрались в Каракасе на автотрассе перед военной базой «Карлота». Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции «Свобода» по свержению законного главы государства Николаса Мадуро.

| 2019-05-01T08:01:31+00:00 1 мая 2019, 10:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss