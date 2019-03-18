Американский тренер о баскетболистке сборной Азербайджана: У нее прирожденный инстинкт киллера на площадке

Баскетболистка сборной Азербайджана Александра Молленхауэр рассказала о том, как попала в ряды команды Университета Андерсона в США.

Ее родители работали учителями в школе, где училась Молленхауэр – Caspian Academy. Отец Алекси также был ее тренером. Вскоре она попала в сборную Азербайджана по баскетболу и баскетболу 3х3.

«Мне приходилось играть против соперников гораздо старше себя, но это прекрасно отразилось на моем опыте и дало мне определенный толчок к развитию», — сказала Молленхауэр. Со сборной Азербайджана 3х3, к слову, она взяла золото Исламиады-2017.

Молленхауэр всегда хотела попробовать себя в американском студенческом баскетболе, но так как Азербайджан – не самое популярное для скаутов место, ей пришлось взять инициативу в свои руки. Она собрала видеонарезку из своих выступлений за сборную и послала в некоторые университеты. Ее главным желанием было попасть в одну из команд Южной Каролины или Техаса, откуда она родом, и Университет Андерсон был идеальным вариантом.

«Тренеры связывались со мной по FaceTime, и сделали очень многое, чтобы я попала сюда, — говорит она. — Про Андерсон у меня были только самые лучшие отзывы».

В данный момент, Молленхауэр – одна из ведущих игроков команды. Она набирает в среднем 20,1 очков за матч и совершает 11,3 подбора.

«Она очень предана игре. Иногда она приходит в зал в 6 часов утра, заставляя охранников и полицию открывать его специально для нее. У нее прирожденный инстинкт киллера на площадке», — говорит главный тренер баскетбольной команды университета Джонатон Барбари. (Independent Mail)