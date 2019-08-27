Американский сенатор сообщил об отказе в выдаче российской визы

Рон Джонсон, американский сенатор от штата Висконсин, ранее критиковавший президента России Владимира Путина, заявил в понедельник, 26 августа, что власти РФ отказали ему в выдаче визы для поездки в составе делегации Конгресса. Пресс-служба Джонсона, представляющего Республиканскую партию, сообщила, что во время поездки сенатор планировал, в частности, пообщаться с правительственными чиновниками, представителями гражданского общества и американскими бизнесменами. Точные даты поездки Джонсона, а также фамилии других членов делегации не сообщаются.

«Я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями поможет создать условия для улучшения отношений между нашими странами. К сожалению, российские официальные лица продолжают играть в дипломатические игры с моими искренними стремлениями и отказали мне во въезде в Россию. Несмотря на это мелочное оскорбление, я буду продолжать выступать за твердый и решительный ответ на агрессию России — и честный диалог, когда это возможно», — говорится в заявлении Джонсона.

Deutsche Welle