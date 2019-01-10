Американский сенатор собирается в Турцию для обсуждения Сирии

Один из известных американских политиков, член комитета по международным отношениям Сената Конгресса США Линдси Грэм планирует посетить Турцию для обсуждения сирийской тематики. Об этом Грэм сообщил агентству «Анадолу» по итогам совещания с участием президента США Дональда Трампа и группы сенаторов-республиканцев в Сенате.

Весьма примечательно, что, выступая на заседаниях Сената в 2015-2017 годах, Грэм неоднократно отмечал, что PKK — террористическая организация с коммунистическо-марксисткой идеологией, а также акцентировал внимание на тесной связи YPG с PKK.

Сенатор пояснил, почему он изменил свое отношение к террористам YPG/PKK, из-за которых еще три года назад жестко критиковал бывшего главу Пентагона Эштона Картера.

Как сообщил Грэм агентству «Анадолу», он понимает обеспокоенность Турции в связи с поддержкой Вашингтоном отрядов YPG/PKK в Сирии.

Однако, по его словам, боевики сирийского крыла PKK помогли США устранить угрозу террористов ДЕАШ в Сирии, а «США не могут оставить тех, кто им помогал».

«Надеюсь, США удастся найти такое решение по Сирии, при котором Турция будет уверена, что ее безопасности ничто не угрожает», — сказал Грэм.

При этом сенатор затруднился ответить на вопрос, как именно США могли бы это сделать.

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