Американский сенатор пригрозил Турции

Американский сенатор Боб Менендес заявил в Афинах, что в случае приобретения Анкарой российских систем ПВО С-400 на Турцию будут наложены серьезные санкции с «огромными последствиями».

«Если приобретение состоится, то, во-первых, это повлечёт санкции в соответствии с законом, который я сам предложил, а во-вторых, Турция никогда не будет иметь F-35 рядом с системой С-400. Это неприемлемо и не соответствует национальным интересам США. Это неприемлемо для наших союзников и несовместимо с НАТО и нашими союзниками, которые купили F-35. Такой шаг уводит нас от консенсуса в НАТО. Так что да, ни один F-35 не будет продан Турции, если она получит С-400», — сказал Менендес в интервью греческой редакции телеканала Euronews.