Американский сенатор полагает, что Трамп верит Путину больше, чем разведке США

Президент США Дональд Трамп поверил главе российского государства Владимиру Путину больше, чем американским разведслужбам в том, что касается приписываемого РФ вмешательства в выборы. С таким утверждением выступила в четверг сенатор от штата Калифорния Камала Харрис на теледебатах среди претендующих на выдвижение в качестве кандидата в президенты США демократов. Дискуссия проходит в эти минуты в одном из культурных центров Майами (штат Флорида), трансляцию ведет телеканал NBC.

Законодатель сказала, что считает Трампа «самой серьезной угрозой национальной безопасности США». «Северная Корея представляет реальную угрозу в том, что касается ядерного арсенала, но что он [Трамп] делает? Он открывает объятия для диктатора Ким Чен Ына ради фотоснимков», — добавила сенатор.

«Он [Трамп] верит российскому президенту больше, чем словам разведывательного сообщества США, когда речь идет об угрозе нашей демократии и нашим выборам», — утверждала Харрис. Она не пояснила, какую именно ситуацию имеет в виду. С похожими обвинениями в адрес Трампа его политические оппоненты выступали после встречи последнего с Путиным в Хельсинки в июле 2018 года, а также совместной пресс-конференции лидеров.

Харрис входит в пятерку лидеров предвыборной гонки среди демократов. Уровень ее поддержи среди избирателей, по результатам опросов общественного мнения, в текущем месяце находился на уровне 5%-8%.