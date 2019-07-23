Американский сенат утвердил Марка Эспера на посту главы Пентагона

Предыдущий полномочный министр обороны США Джеймс Мэттис, который занимал пост с самого начала работы администрации президента Дональда Трампа в январе 2017 года, ушел в отставку 31 декабря 2018 года. Таким образом Пентагон более полугода оставался без постоянного руководителя.

Эспер в настоящее время является гражданским лицом, что традиционно для министров обороны США. Однако с 1986 по 2007 годы он служил в армии, принимал участие в войне в Персидском заливе в 1991 году в составе 101-й десантной дивизии. После отставки в звании подполковника работал в коммерческих структурах, занимался лоббизмом для оборонных предприятий. В ноябре 2017 года был утвержден сенатом на пост министра сухопутных сил США.