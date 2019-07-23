Американский сенат утвердил Марка Эспера на посту главы Пентагона

Сенат США во вторник утвердил Марка Эспера на посту министра обороны США, свидетельствуют итоги голосования, передает РИА Новости.
Эспер, который ранее занимал пост министра сухопутных сил, входящих в структуру министерства, был назначен исполняющим обязанности главы ведомства в конце июня. До этого обязанности министра исполнял Патрик Шэнахан, которого Трамп решил не выдвигать для утверждения в сенате.
Предыдущий полномочный министр обороны США Джеймс Мэттис, который занимал пост с самого начала работы администрации президента Дональда Трампа в январе 2017 года, ушел в отставку 31 декабря 2018 года. Таким образом Пентагон более полугода оставался без постоянного руководителя.
Эспер в настоящее время является гражданским лицом, что традиционно для министров обороны США. Однако с 1986 по 2007 годы он служил в армии, принимал участие в войне в Персидском заливе в 1991 году в составе 101-й десантной дивизии. После отставки в звании подполковника работал в коммерческих структурах, занимался лоббизмом для оборонных предприятий. В ноябре 2017 года был утвержден сенатом на пост министра сухопутных сил США.
| 2019-07-23T21:05:56+00:00 23 июля 2019, 22:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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