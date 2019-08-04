Американский самолет провел разведку у побережья Крыма

Американский самолет-разведчик провел разведку у побережья аннексированного Крыма. Об этом в субботу, 3 августа, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в микроблоге Twitter.
«Самолет радиоэлектронной разведки военно-морского флота США Lockheed EP-E3 Orion, взлетевший с базы Суда-бэй на острове Крит проводит разведывательный полет вдоль черноморского побережья России», – сказано в сообщении.
По данным ресурса, самолет-разведчик начал операцию в 11:15 в районе западного побережья полуострова, а затем облетел регион с юга и направился в сторону Краснодарского края.
11:15 мск.
Самолёт радиоэлектронной разведки, военно морского флота #США🇺🇸, #Lockheed ЕР-3Е #Orion (#Aries II),рег. номер 156511, взлетевший с авиабазы Суда бэй, о. Крит🇬🇷,
производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/t6dKPuGHQK
— PlaneRadar (@ua4wiy_) 3 августа 2019 г.