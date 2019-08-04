Американский самолет провел разведку у побережья Крыма

Американский самолет-разведчик провел разведку у побережья аннексированного Крыма. Об этом в субботу, 3 августа, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в микроблоге Twitter.

«Самолет радиоэлектронной разведки военно-морского флота США Lockheed EP-E3 Orion, взлетевший с базы Суда-бэй на острове Крит проводит разведывательный полет вдоль черноморского побережья России», – сказано в сообщении.

По данным ресурса, самолет-разведчик начал операцию в 11:15 в районе западного побережья полуострова, а затем облетел регион с юга и направился в сторону Краснодарского края.

| 2019-08-04T12:57:24+00:00 4 августа 2019, 13:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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