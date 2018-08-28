Американский ракетный эсминец Carney покинул Черное море

Эсминец ВМС США Carney, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, в понедельник покинул Черное море. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы 6-го флота ВМС США.

«Carney отбыл из Черного моря 27 августа после проведения операций по обеспечению безопасности на море и взаимодействия с союзниками и партнерами», — говорится в сообщении.

О том, что эсминец вошел в Черное море, стало известно 13 августа. Командир эсминца Тайсон Янг заявлял, что прибытие Carney демонстрирует сохраняющуюся приверженность США безопасности и стабильности в регионе. «То время, которое мы проведем там, поможет нам повысить совместимость [с другими флотами], а также [усовершенствовать] процесс обмена информацией и опытом между партнерскими государствами», — отметил тогда Янг.

Carney входит в 6-й американский флот, это 14-й корабль типа Arleigh Burke. Его длина — 154 м, водоизмещение — 9 тыс. т. Эсминец введен в эксплуатацию в 1996 году, он оснащен системой противоракетной обороны Aegis, ракетами Tomahawk и Harpoon, а также системами ПВО и подводного обнаружения и атаки. Он может нести два штурмовых вертолета Sikorsky MH-60R.

Согласно положениям Конвенции Монтрё о режиме проливов 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более трех недель.

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