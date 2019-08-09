Американский посол в Берлине пригрозил выводом американских войск из ФРГ

Посол США в Германии Ричард Гренелл допустил возможность перевода части американских военнослужащих из Федеративной Республики в другое место. Об этом, как информирует ТАСС, сообщило в пятницу агентство DPA.

«Оскорбительно, когда ждут, что налогоплательщики США продолжат оплачивать пребывание 50 тыс. американцев в Германии, но немцы при этом будут использовать торговый профицит для внутренних целей», — сказал он агентству. По его словам, «многие президенты просили крупнейшую экономику Европы платить за собственную оборону». Теперь все дошло до того, что американская сторона вынуждена реагировать, добавил Гренелл.

США полагают, что ФРГ недостаточно тратит на оборону. Вашингтон хочет, чтобы Берлин расходовал на эти цели 2% от ВВП, но немецкие власти готовы к 2024 году нарастить данную статью расходов до 1,5%. Согласно проекту бюджета на следующий год, Германия потратит на оборону €44,9 млрд, это примерно 1,2% от ВВП.