Американский миллиардер задержан по обвинению в торговле людьми

Правоохранительные органы Нью-Йорка арестовали в субботу американского миллиардера Джеффри Эпштейна по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты The New York Times.

Как отмечает издание, Эпштейн предстанет перед судом 8 июля в понедельник. Телеканал CBS в свою очередь сообщил, что Эпштейн был арестован после того, как его самолет, прибывший из Парижа, приземлился в аэропорту в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси.

Газета отмечает, что Эпштейн в прошлом хорошо знал Дональда Трампа, являющегося сейчас президентом США, а также бывшего американского лидера Билла Клинтона.

Агентство Associated Press сообщило, что арест Эпштейна может быть связан с резонансным разбирательством, которое имело место в 2007-2008 годах. Эпштейна обвиняли тогда в том, что он пользовался услугами несовершеннолетних проституток. В 2008 году он признал свою вину в привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией. Он провел в тюрьме около 13 месяцев.