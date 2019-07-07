Американский миллиардер задержан по обвинению в торговле людьми

Правоохранительные органы Нью-Йорка арестовали в субботу американского миллиардера Джеффри Эпштейна по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты The New York Times.

Как отмечает издание, Эпштейн предстанет перед судом 8 июля в понедельник. Телеканал CBS в свою очередь сообщил, что Эпштейн был арестован после того, как его самолет, прибывший из Парижа, приземлился в аэропорту в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси.

Газета отмечает, что Эпштейн в прошлом хорошо знал Дональда Трампа, являющегося сейчас президентом США, а также бывшего американского лидера Билла Клинтона.

Агентство Associated Press сообщило, что арест Эпштейна может быть связан с резонансным разбирательством, которое имело место в 2007-2008 годах. Эпштейна обвиняли тогда в том, что он пользовался услугами несовершеннолетних проституток. В 2008 году он признал свою вину в привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией. Он провел в тюрьме около 13 месяцев.

| 2019-07-07T08:02:00+00:00 7 июля 2019, 08:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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