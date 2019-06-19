Американский миллиардер Стив Шварцман выделил Оксфордскому университету $188 млн

Глава американской инвестиционной компании Blackstone («Блэкстоун») миллиардер Стив Шварцман направил Оксфордскому университету £150 млн ($188 млн) в целях благотворительности. Как сообщает в среду газета The Times, это самое крупное пожертвование за всю историю существования высших учебных заведений Великобритании.

Денежные средства, по информации издания, выделяются для финансирования нового института гуманитарных наук, который также будет заниматься изучением искусственного интеллекта и различных социальных проблем, связанных с его разработкой. Кроме того, планируется создание специального центра гуманитарных дисциплин, который будет назван в честь миллиардера. Он, как указывает газета, будет включать библиотеку, концертный зал, вмещающий 500 человек, учебное помещение на 250 мест, центр теле- и радиовещания, а также институт этики в области искусственного интеллекта.

По словам самого Шварцмана, сделать пожертвование его впервые попросила вице-канцлер и профессор Оксфордского университета Луиза Ричардсон еще в 2017 году. Однако только сейчас во многом под воздействием детских воспоминаний от поездки в Оксфорд миллиардер решился выделить университету такую крупную сумму. «Мы сосредоточили ценности и знания западной цивилизации в одном месте, чтобы использовать их для продвижения диалога по всему миру небольшой группой людей, которые разрабатывают эту технологию [искусственного интеллекта]», — подчеркнул Шварцман.

72-летний Стив Шварцман является основателем инвестиционной корпорации Blackstone. В настоящее время, как отмечает газета, его личное состояние оценивается в $12,3 млрд. Ранее миллиардер уже делал пожертвования на развитие различных учебных заведений и образовательных учреждений. Так, $100 млн он выделил Нью-Йоркской публичной библиотеке, $350 млн — Массачусетскому технологическому институту, а $150 млн получил Йельский университет.(ТАСС)