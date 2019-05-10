Американский корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы, однако после переговоров сменил курс, сообщают военно-морские силы латиноамериканской страны.

Судно береговой охраны США USCG James было замечено пересекающим экономическую зону Венесуэлы в среду. На следующий день оно сменило курс и на 14 миль приблизилось к порту Гуаира (штат Варгас, север страны). Навстречу ему вышел патрульный катер ВМС Венесуэлы и убедил судно сменить направление.

«После радиопереговоров USCG James убедился в необходимости изменить курс и покинуть наши воды», — говорится в заявлении ВМС Венесуэлы.