Американский капеллан «изгнал духов» из палаты представителей

Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой прочел перед законодателями «изгоняющую всех духов тьмы» молитву, после того как в среду в палате прошло обсуждение резолюции, осуждающей президента страны за расизм, сообщает газета Washington Post.

«Во имя Твое святое я сейчас изгоняю всех духов тьмы из этой палаты, духов не от Тебя», — сказал священник. Священник также помолился, чтобы «изгнать духов» разочарования, раздора и грусти.

Позже Конрой, иезуитский священник, рассказал, что идея этой молитвы возникла у него, когда он смотрел, как законодатели спорят из-за петиции, осуждающей за расизм президента США Дональда Трампа. По его словам, «это была сложная и напряженная неделя, во время которой более темные духи, по-видимому, влияли на людей в палате представителей».

Палата представителей США приняла в среду резолюцию с осуждением «расистских высказываний» Трампа в адрес членов конгресса. «За» проголосовали 240 парламентариев, против – 187. Среди голосовавших «за» были несколько республиканцев.

РИА Новости