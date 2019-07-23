Американский генерал считает российские крылатые ракеты в Арктике угрозой

Арктика может стать ключевым направлением для российских крылатых ракет, и американским военным придется работать в этом регионе, чтобы защищаться от них.

Об этом заявил высокопоставленный американский военный командир, сообщает Голос Америки.

Большая часть дискуссии по противоракетной обороне посвящена традиционным баллистическим ракетам или современным сверхзвуковым ракетам, которые в настоящее время разрабатываются крупными державами, отметил генерал ВВС США Терренс О’Шонесси, глава Северного командования вооруженных сил США.

«Но разговоров о крылатых ракетах на удивление не так много. А когда я смотрю на угрозу, связанную с крылатыми ракетами, я вижу в этом одну из крупнейших угроз, с которыми мы сталкиваемся», – заявил О’Шонесси во время презентации в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Если посмотреть на северные подступы через Арктику, то это ключевое вероятное направление, которое мы должны быть в состоянии защитить», – сказал он.