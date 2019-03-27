Американский генерал не доволен военной активностью Пхеньяна

Деятельность Северной Кореи по разработке ядерного и ракетного оружия несовместима с идеей денуклеаризации Корейского полуострова, заявил в среду командующий силами США в Южной Корее.

«Их деятельность, которую мы наблюдаем, не согласуется с
денуклеаризацией», – сказал генерал Роберт Абрамс на слушаниях в Комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил.

Конгрессмены задавали ему вопросы о том, наблюдают ли Соединенные Штаты изменения в работе северокорейцев с ядерными материалами, ядерным и ракетным оружием.

Абрамс отметил, что, несмотря на снижение напряженности в отношениях с Пхеньяном, у Вашингтона по-прежнему имеется очень мало возможностей для верификации оборонных программ и военных приготовлений северокорейского режима.

«Этот потенциал (Пхеньяна) продолжает представлять угрозу для Соединенных Штатов, Южной Кореи и наших союзников в регионе», — сказал он.

| 2019-03-28T00:23:38+00:00 28 марта 2019, 07:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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