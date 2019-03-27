Американский генерал не доволен военной активностью Пхеньяна

Деятельность Северной Кореи по разработке ядерного и ракетного оружия несовместима с идеей денуклеаризации Корейского полуострова, заявил в среду командующий силами США в Южной Корее.

«Их деятельность, которую мы наблюдаем, не согласуется с

денуклеаризацией», – сказал генерал Роберт Абрамс на слушаниях в Комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил.

Конгрессмены задавали ему вопросы о том, наблюдают ли Соединенные Штаты изменения в работе северокорейцев с ядерными материалами, ядерным и ракетным оружием.

Абрамс отметил, что, несмотря на снижение напряженности в отношениях с Пхеньяном, у Вашингтона по-прежнему имеется очень мало возможностей для верификации оборонных программ и военных приготовлений северокорейского режима.

«Этот потенциал (Пхеньяна) продолжает представлять угрозу для Соединенных Штатов, Южной Кореи и наших союзников в регионе», — сказал он.