Американский бизнесмен выкупит у Усманова акции «Арсенала»

Американский бизнесмен Стэн Кронке предложил выкупить у российского миллиардера Алишера Усманова 30 процентов акций английского футбольного клуба «Арсенал», стоимость которых оценивается примерно в 540 миллионов фунтов стерлингов (604 миллиона евро). Об этом говорится в заявлении компании Kroenke Sports & Entertainment (KSE), распространенном во вторник, 7 августа.

Согласно заявлению, принадлежащая Усманову компания Red & White Securities согласилась продать 30-процентный пакет акций «Арсенала». «KSE намерена получить полный контроль над клубом. Мы ценим преданность господина Усманова «Арсеналу», славную историю этого футбольного клуба», — говорится далее в документе.

В случае заключения сделки завершится спор бизнесменов о контроле над клубом и путях его развития. Ранее Кронке и Усманов безуспешно делали друг другу предложения о покупке долей в «Арсенале».

В настоящее время Кронке владеет 67 процентами акций клуба. С 2008 года он входит в правление «Арсенала», в 2011 году получил контрольный пакет акций клуба. Российский бизнесмен купил акции «Арсенала» в 2007 году и являлся держателем второго по величине пакета, но так и не вошел в совет директоров клуба. Ранее он критиковал владельцев «Арсенала» за недостаточные инвестиции в развитие команды. Усманов говорил, что хотел бы продать свой пакет любому покупателю, который разделяет его взгляды на развитие футбольного клуба, но не Кронке.

«Арсенал» в последний раз становился чемпионом Англии в 2004 году. Прошлый сезон клуб завершил на шестом месте в английской премьер-лиге.

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