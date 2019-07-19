Американский астронавт выступил против доминирования США в космосе

США не должны превращаться в доминирующую силу в космосе, осваивать его надо вместе с другими странами мира, считает астронавт Майкл Коллинз, который был в составе миссии «Аполлон 11», впервые высадившейся на Луну.
Коллинз находился на орбите спутника Земли, в то время как два других члена экипажа совершили выход на лунную поверхность в 1969 году.
«Я думаю, что Соединенные Штаты должны быть силой в мире, но очень дружелюбной силой, не силой, которая старается доминировать», — сказал он в пятницу, выступая в Университете имени Джорджа Вашингтона в Вашингтоне.
| 2019-07-19T11:59:31+00:00 19 июля 2019, 13:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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