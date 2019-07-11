Американских футболисток встретили в Нью-Йорке праздничным парадом

Женской сборной США по футболу, с триумфом вернувшейся с Чемпионата мира во Франции, в среду был оказан торжественный прием в Нью-Йорке, где в ее честь организовали парад по улицам нижнего Манхэттена, сообщает Голос Америки.

На улицах футболисток встречали с флагами строительные рабочие, мотоциклистки и маленькие девочки. Спортсменок сопровождали мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Победа над сборной Нидерландов со счетом 2:0 в воскресном финальном матче в Лионе стала завершающим аккордом зрелищного чемпионата, который привлек огромную телевизионную аудиторию и подарил звездный статус футболистке Меган Рапино, ставшей рекордсменкой чемпионата по количеству забитых голов.

Победа команды также привлекла внимание к ее борьбе за равную с мужской сборной зарплату, а также в целом за равенство оплаты труда.

Президент Дональд Трамп поздравил футболисток в «Твиттере», однако они пока не получили традиционного для победителей чемпионатов приглашения в Белый дом. По словам Рапино, если их пригласят, она и другие члены сборной планируют отказаться.

Это четвертая победа женской сборной США на Чемпионате мира по футболу с 1991 года.