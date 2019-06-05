Американские законодатели написали Трампу письмо

Восемь американских сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США написали письмо президенту США Дональду Трампу с призывом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в 2021 году. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Конгресса США, сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что решение отказаться от преимуществ ДСНВ, не продлив его, было бы серьезной ошибкой для стратегической стабильности и безопасности США. Мы призываем вас к переговорам о продлении договора до 2026 года», — говорится в письме.

В письме, свои подписи под которым поставили демократы Роберт Менендес, Элиот Энгел, Джек Рид, Марк Уорнер, Ричард Дурбин, Адам Смит, Адам Шифф и Питер Висклоски, также поставлен ряд вопросов, призванных прояснить политику администрации в сфере контроля над ядерными вооружениями.

 

| 2019-06-05T22:43:56+00:00 6 июня 2019, 00:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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