Американские военные будут размещены в Польше в шести локациях

Достигнутое между Польшей и США соглашение о расширении американского военного присутствия в республике предусматривает создание шести точек, где будут размещаться военнослужащие США. Об этом заявил в понедельник министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Polskie Radio, сообщает ТАСС.

«В рамках соглашения мы пришли к договоренности о том, что в Польше будет шесть таких точек, где будут находиться подразделения», — сказал он.

По словам министра, точная локализация «будет определяться соглашением обеих сторон». «Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора», — подчеркнул Блащак.

Помимо этого, польский министр напомнил о создании дивизионного командования, которому будут подчиняться американские войска на восточном фланге НАТО.

По мнению Блащака, достигнутые в Вашингтоне договоренности — «это несомненный успех», так как теперь возможный захватчик будет понимать, что «нападение на Польшу означает не локальный, а глобальный конфликт».

В среду президент США Дональд Трамп на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Розовом саду Белого дома сообщил, что Польша на свои средства построит объект для размещения 1 тыс. американских военнослужащих. Он также указал ранее, что речь идет об «объекте мирового класса». Президент подчеркнул, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой воинский контингент в Польше за счет переброски сил из Германии или из других мест. По его словам, речь идет о 2 тысячах военнослужащих.