Американские военные будут месяц красить стену на границе с Мексикой

Размещенные на границе с Мексикой американские военные будут в течение месяца красить участок пограничного заграждения длиной в милю, чтобы улучшить его «эстетический вид», сообщает телеканал CBS со ссылкой на письмо министерства внутренней безопасности, попавшее ему в распоряжение.
Согласно письму, неопределенному числу военнослужащих поручат красить заграждения в приграничном калифорнийском городе Калексико. Задание продлится приблизительно 30 дней.
«Тогда как первостепенная цель — улучшить эстетический вид стены, также может быть операционная выгода, основанная на нашем опыте с покрашенным барьером в Ногалесе, Аризона», — говорится в письме, где поясняется, что покраска пограничных барьеров в аризонском городе Тусон позволила пограничному патрулю раскрыть «закамуфлированную тактику нелегально пересекающих границу (людей — ред.)».
Министерство отметило, что мигрантам, очевидно, стало тяжелее преодолевать покрашенные ограждения.(РИА Новости)