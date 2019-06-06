Американские военные будут месяц красить стену на границе с Мексикой

«Тогда как первостепенная цель — улучшить эстетический вид стены, также может быть операционная выгода, основанная на нашем опыте с покрашенным барьером в Ногалесе, Аризона», — говорится в письме, где поясняется, что покраска пограничных барьеров в аризонском городе Тусон позволила пограничному патрулю раскрыть «закамуфлированную тактику нелегально пересекающих границу (людей — ред.)».