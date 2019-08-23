Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах

Американские исследователи разрушили стереотип об «одиноких кошатницах», результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science.
Ученые изучали реакцию респондентов на различные звуки, которые издают кошки и собаки. В эксперименте приняли 450 женщин и 111 мужчин. 47 процентов опрошенных сообщили, что держат дома животных. Собаки живут у 184 участников исследования, кошки — у 31. Оба вида домашних питомцев содержат 49 человек.
«Результаты наших исследований не поддержали мнение, что владельцы кошек больше других страдают от депрессии, тревоги или переживаний, связанных с близкими отношениями», — подвели итог ученые.(РИА Новости)
| 2019-08-23T00:43:29+00:00 23 августа 2019, 10:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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