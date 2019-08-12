Американские спортсмены не сожалеют о своих протестах на Панамериканских играх

Фехтовальщик Рейс Имбоден, завоевавший золотую медаль на Панамериканских играх в столице Перу Лиме, заявил, что не сожалеет о том, что опустился на одно колено перед американским флагом на церемонии вручения наград, сообщает Голос Америки.

Имбодену и еще одному американскому атлету грозят санкции Национального олимпийского и паралимпийского комитета США за акт протеста на церемониях вручения медалей.

Метательница молота Гвен Берри, афроамериканка, подняла сжатый кулак во время исполнения американского гимна «Знамя, усыпанное звездами» на церемонии вручения золотых медалей ее команде в субботу.

Имбоден заявил телекомпании CNN в воскресенье, что два недавних массовых расстрела, произошедших в Эль-Пасо и Дейтоне, когда он находился в Перу, побудили его выразить протест во время церемонии вручения медалей в пятницу.

Имбоден сказал, что он является примером действия «привилегии белых», но теперь, по мнению спортсмена, пришло время увидеть другое лицо, протестующее против происходящего в США и в мире.