Американские солдаты покинули базы в районе сирийского Манбиджа

Солдаты армии США покинули базы к северо-западу от сирийского Манбиджа и ушли из районов Дадат и Умм-Миаль в сторону границы с Ираком, сообщило Минобороны России.

Подчеркивается, что сирийские правительственные войска установили «полный контроль» над Манбиджем и близлежащими населенными пунктами.

«Российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж вдоль линии соприкосновения Вооруженных сил САР с Вооруженными силами Турции», — подчеркнули в Минобороны.

Манбидж — крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды. (РИА Новости)

| 2019-10-15T15:16:40+00:00 15 октября 2019, 17:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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