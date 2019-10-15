Американские солдаты покинули базы в районе сирийского Манбиджа

Солдаты армии США покинули базы к северо-западу от сирийского Манбиджа и ушли из районов Дадат и Умм-Миаль в сторону границы с Ираком, сообщило Минобороны России.

Подчеркивается, что сирийские правительственные войска установили «полный контроль» над Манбиджем и близлежащими населенными пунктами.

«Российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж вдоль линии соприкосновения Вооруженных сил САР с Вооруженными силами Турции», — подчеркнули в Минобороны.

Манбидж — крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды. (РИА Новости)