Американские сенаторы призвали Белый дом не отказываться от военной помощи Украине

Американские сенаторы от обеих партий призвали администрацию США не отказываться от предоставления военной помощи Украине. Соответствующее письмо законодатели направили во вторник директору административно-бюджетного управления Белого дома Мику Малвэни.
Свои подписи под документом поставили Роб Портман (республиканец от штата Огайо), Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), Дик Дурбин (демократ от штата Иллинойс), Ричард Блюментал (демократ от штата Коннектикут) и Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин). Все они входят в так называемый «Кокус (объединение законодателей по интересам — прим. ТАСС) по Украине».
«Это финансирование имеет решающее значение для долгосрочной стабильности Украины, а также постоянную поддержку и одобрение со стороны Конгресса США, который выделил эти средства. Мы настоятельно призываем вас поручить Пентагону незамедлительно направить эти средства [на военную помощь Украине]», — говорится в письме, текст которого опубликован на сайте Портмана.
По мнению законодателей, эта помощь «критически важна для обеспечения долгосрочной жизнеспособности украинских военных».(ТАСС)