Американские сенаторы пригрозили Турции приостановкой членства в НАТО

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о готовности представить двупартийный законопроект по санкциям против Турции и приостановке ее участия в НАТО в случае военной операции в Сирии.

«Поговорил с сенатором Крисом Ван Холленом о ситуации в Сирии. Мы представим двупартийный законопроект по санкциям против Турции, если они вторгнутся в Сирию, и призовем к приостановке участия в НАТО в случае атаки на курдские силы, которые помогали США в разрушении халифата ИГ*», — написал Грэм в Twitter

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.

Президент США Дональд Трамп пригрозил «разрушить экономику Турции», если Анкара, по его мнению, выйдет за рамки дозволенного в ходе операции в Арабской республике.