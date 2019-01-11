Американские прокуроры проверяют украинцев, посетивших инаугурацию Трампа

Присутствие украинских политиков и бизнесменов на инаугурации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вызвало интерес спецпрокурора США Роберта Мюллера. Об этом пишет американское издание The New York Times. В частности, федеральные прокуроры опросили свидетелей, чтобы узнать, какие образом украинцы получили доступ к инаугурационным мероприятиям, с кем граждане Украины встречались в США и что они обсуждали.

Прокуроры полагают, что ряд украинцев представляли планы, совпадавшие с интересами Москвы — включая отмену санкций, которые были введены в отношении России после российской аннексии украинского полуострова Крым и дестабилизации на востоке Украины.

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