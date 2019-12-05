Американские моряки перехватили корабль с иранским оружием

Американский эсминец в среду, 4 декабря, перехватил в Аравийском море судно с грузом иранского вооружения. Об этом сообщили представители Пентагона, указав, что вооружением оказались «части ракет», а само судно не использовало флаг ни одного из государств. По версии американских военных, груз предназначался для йеменских повстанцев хуситов, военную поддержку которым оказывает Иран. «Проводится более тщательное расследование», — говорится в заявлении Пентагона.

Груз был изъят американскими военными, а судно с экипажем было передано береговой охране Йемена. Согласно резолюции Совета Безопасности ООН, Ирану запрещена продажа или поставка вооружений за пределы страны без санкции Совбеза. Отдельной резолюцией была запрещена поставка вооружений хуситам. (DW)