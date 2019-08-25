Американские медики назвали ранний признак рака поджелудочной железы

Американское общество по борьбе с раком назвало ранний признак рака поджелудочной железы — нейроэндокринные опухоли вырабатывают инсулин, что может провоцировать гипогликемию, когда у пациента фиксируется низкий уровень сахара в крови, пишет РГ.

На более поздних стадиях онкология этого типа может вызывать боли в животе и спине, желтушность кожи, склер и слизистых.

По данным зарубежных медиков, почти 90% пациентов с раком поджелудочной железы — люди старше 55 лет. У мужчин он встречается раньше, чем у женщин.

Ранее Владимир Путин заявил, что на борьбу с онкологией направит не менее 1 трлн рублей.

Добавим, российские онкологи рассказывали как определить признаки опасного заболевания и что стоит делать при их обнаружении (aif.ru)

| 2019-08-25T10:55:51+00:00 25 августа 2019, 11:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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