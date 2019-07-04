Американские конгрессмены осудили решение ПА Совета Европы

Сопредседатели двухпартийной фракции (кокуса) сторонников Украины в Конгрессе США представили в среду проект резолюции, осуждающей решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении полномочий российской делегации. Это решение было раскритиковано большинством постсоветских государств, входящих в состав ПАСЕ, сообщает Голос Америки.

Текст резолюции представили демократы Марси Каптур, Майк Квигли и республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Харрис.

«Решение Совета Европы о полном восстановлении права голоса России и Владимира Путина вызывает глубокую обеспокоенность, – говорится в совместном заявлении сопредседателей кокуса. – Россию совершенно справедливо изгнали из Совета Европы после злонамеренного вторжения… в Крым. Помимо того, что российские войска остаются в Крыму, Россия продолжает вести смертоносную войну в украинском Донбассе, а также проводит дестабилизирующие кампании по дезинформации по всему миру, подрывая демократические институты», – говорится в совместном заявлении конгрессменов.

Руководители Украинского кокуса призвали всех законодателей поддержать резолюцию, осуждающую возвращение России в Совет Европы. В резолюции также в очередной раз выражается поддержка украинскому суверенитету со стороны США. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте конгрессвумен Марси Каптур.