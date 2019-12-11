Американские атлеты готовят акции протеста из-за решения WADA по России

Звезды американского спорта хотят устраивать акции протеста в случае завоевания россиянами медалей на предстоящих летних Олимпийских играх в Токио.

Об этом информирует Daily Mail.

Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.(Газетаю.ру)