Американская разведка считает, что РФ ускоряет работу над ракетами неограниченной дальности

Разведка США считает, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник» (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены на вооружение раньше, чем планировалось: в течение ближайших шести лет. С таким утверждением выступил в среду американский телеканал CNBC.

По словам его источников, испытания крылатой ракеты Skyfall прошли один раз в этом году и четырежды в период между ноябрем 2017 года и февралем 2018 года. Американская разведка установила, что самый длительный полет превышал две минуты, образец ракеты преодолел расстояние 35,4 км. Самый короткий полет продолжался четыре секунды на расстояние 8,05 км. Все испытания Skyfall завершились неудачно, утверждают собеседники CNBC.

По их версии, тесты показали, что ядерная энергоустановка ракет не смогла запуститься. Американский телеканал увязывает эти сведения с происшествием в Архангельской области. (ТАСС)