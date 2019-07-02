Американская радиостанция за трансляцию пророссийской пропаганды получила миллионы долларов

Российские власти перечислили более 1,4 миллиона долларов компании из Флориды, которая в течение двух лет транслирует кремлевскую пропаганду в столице США Вашингтоне.

Об этом сообщила американская неправительственная организация «Центр гибкой политики» (Center for Responsive Politics).

Мониторинговая организация сообщила, что базирующаяся во Флориде компания RM Broadcasting официально зарегистрировалась в министерстве юстиции в качестве иностранного агента, после соответствующего требования федерального судьи, изданного в мае.

Станция, которая раньше транслировала музыку в стиле блюграсс, заработала немалые деньги, транслируя контент, который американское правительство считает пророссийской пропагандой, утверждает Центр гибкой политики.

RM Broadcasting сообщила, что ей выплатили более 1,4 миллиона долларов с ноября 2017 по июнь 2019 года за круглосуточную трансляцию радио «Спутник».

В соответствии с соглашением, RM Broadcasting не может вносить изменения в радиопрограммы.