Американская радиостанция за трансляцию пророссийской пропаганды получила миллионы долларов

Российские власти перечислили более 1,4 миллиона долларов компании из Флориды, которая в течение двух лет транслирует кремлевскую пропаганду в столице США Вашингтоне.

Об этом сообщила американская неправительственная организация «Центр гибкой политики» (Center for Responsive Politics).

Мониторинговая организация сообщила, что базирующаяся во Флориде компания RM Broadcasting официально зарегистрировалась в министерстве юстиции в качестве иностранного агента, после соответствующего требования федерального судьи, изданного в мае.

Станция, которая раньше транслировала музыку в стиле блюграсс, заработала немалые деньги, транслируя контент, который американское правительство считает пророссийской пропагандой, утверждает Центр гибкой политики.

RM Broadcasting сообщила, что ей выплатили более 1,4 миллиона долларов с ноября 2017 по июнь 2019 года за круглосуточную трансляцию радио «Спутник».

В соответствии с соглашением, RM Broadcasting не может вносить изменения в радиопрограммы.

| 2019-07-02T15:29:20+00:00 2 июля 2019, 18:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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