Американо-турецкие переговоры в Анкаре. Кто кого?

США настойчивы в стремлении добиться от Турции отказа от развертывания купленных у России систем ПВО С-400 «Триумф», которые стали причиной возникновения кризиса в отношениях Анкары и Вашингтона, и добиться сделки по продаже Турции взамен американских комплексов Patriot. В противном случае американцы грозят задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции.

С самого начала поставок российских систем в Турцию, т.е. с июля текущего года, США пытаются убедить Анкару пересмотреть свое решение, то прибегая к угрозам, то избирая тактику переговоров. На «разрешение» ситуации с закупками С-400 выразил надежду и сам американский президент Дональд Трамп в ходе недавнего визита в Вашингтон президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. И вот сегодня американцы высадили в Анкару десант переговорщиков, которые проведут обсуждения с турецкой стороной. Но в преддверии этой встречи высокопоставленный представитель Госдепартамента на брифинге не преминул сделать очередное предупреждение Анкаре, предложив «уничтожить, вернуть или избавиться» от российских ЗРК С-400. «Поставки С-400 неприемлемы, они подвергают риску санкций. Правда, время введения санкций по закону CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций») не задано и не точно. Можно еще много говорить о том, где будут санкции, какова будет широта и глубина санкций, наложенных на Турцию», — сказал американский чиновник. Он отметил, что у Анкары есть «свобода маневра», чтобы вернуться за стол переговоров, единственное условие для этого — отказ от «Триумфов». И вновь напомнил, что США «не закрыли им возможность приобрести батарею Patriot, которая соответствует их потребностям в ПВО».

Президент Турции Тайип Эрдоган, в свою очередь, по завершении поездки в США заявил, что в ходе встречи 13 ноября проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о неизменности решения Анкары о приобретении российских систем ПВО С-400. Президент Турции заверил, что его страна не откажется от С-400. «Мы сказали Трампу, что ни шага назад по С-400 не сделаем. Мы с ним договорились решить вопрос. Я еще раз объяснил, как мы подошли к покупке С-400, и он признает нашу правоту. Я еще раз сказал о несправедливости по проблеме F-35. Мы не клиенты, а партнеры, 1,4 миллиарда долларов заплатили уже. Если не договоримся, то мы начнем поиск альтернатив в среднесрочной перспективе», — сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Между тем, сразу же после завершения визита Эрдогана в США и заявления США о готовности возобновить продажу истребителей F-35, в случае сотрудничества Турции с США по вопросам систем С-400, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара и Вашингтон приступили к оценке потенциального влияния российских систем ПВО С-400 на американские новейшие истребители F-35. При этом он уточнил, что С-400 не будет интегрироваться в системы ПВО НАТО. Отметим, что «оценка влияния» предусматривает в первую очередь демонстрацию российских систем ПВО американской стороне, а также означает передачу информации о функциональных возможностях российских С-400, в том числе и с демонстрацией работы системы по обнаружению истребителей пятого поколения. Как отреагирует Россия на передачу технологии С-400 американской стороне, с которой Турция, несмотря на существующие разногласия, состоит в партнерских отношениях? Ведь теперь у России, да и у других стран, купивших С-400, могут возникнуть серьёзные проблемы при эксплуатации этих систем. В этом случае, возможно, и сама Россия выступит против развертывания Турцией поставленных ей систем.

Калын вновь повторил, что Турция «не сделает шагов назад и введет С-400 в действие». «Раньше говорили, что они введут санкции, если мы не откажемся от сделки по С-400. Потом говорили, что введут санкции в тот день, когда С-400 прибудут в Турцию, но этот этап мы тоже прошли. Сейчас говорят, что санкции введут, если мы введем их в активную фазу», — напомнил Калын.

Сегодня же перед началом переговоров с американской делегацией министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что Турция прорабатывает вопрос взаимодействия ЗРК С-400 и самолетов пятого поколения F-35, четыре из которых уже переданы Турции. Кроме того, продолжается процесс развертывания ЗРК С-400 на турецкой территории и подготовка военных специалистов в России. Он также сказал, что Анкара не откажется от одного в пользу другого. «Если даже российские комплексы не смогут работать параллельно с F-35, мы найдем максимально удобную формулу действий», — заявил Акар. Министр отметил, что Анкара не намерена пересматривать контракт по С-400 с Россией. «Эти комплексы заступят на боевое дежурство. Все идет согласно намеченному плану. Пусть никто в этом не сомневается», — сказал Акар. По его словам, Турция проводит независимую политику и при принятии решений не учитывает позицию других стран.

Означает ли это, что США все же придется реализовать свои угрозы и применить к Турции жесткие санкции? Ведь в этом случае США рискуют потерять союзника в лице Турции. Но Эрдоган непреклонен в своем решении, будучи уверенным, что Соединенные Штаты не смогут обойтись без турецких сил в альянсе. Ведь армия Турции является крупнейшей в НАТО после американской, а в регионе – сильнейшей. Однако, чтобы не ударить лицом в грязь, Америке все же придется ввести хоть какие-то санкции, но, скорее всего, они не будут настолько серьезными, как в отношении Ирана. США попытаются воздействовать на Анкару, отстранив ее от проекта по производству F-35 и введя санкции против высокопоставленных турецких военных и политиков, но не против самого государства. Вашингтон также может ограничить займы по линии МВФ и прибегнуть к другим средствам экономического давления. Как будут продолжаться события, кто кого переиграет в ходе обсуждений, покажет ближайшее время. Будем ждать окончания американо-турецких переговоров в Анкаре.