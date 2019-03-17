Американка родила шестерых детей за девять минут View Larger Image Жительница Техаса родила три пары близнецов за девять минут, говорится в сообщении местной больницы в фейсбуке, пишет ria.ru. На необычный случай обратило внимание издание Hindustantimes. Редакция| 2019-03-17T21:12:16+00:00 17 марта 2019, 21:40| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Когда Бог дает много заек на одну лужайкуПираты похитили шестерых туристов в Гвинейском заливеЧужие дети бывают (?)Памяти счастливого философа В рубрике На юге Лос-Анджелеса взорвалась цистерна с бензином Gallery На юге Лос-Анджелеса взорвалась цистерна с бензином 17 марта 2019, 21:15 В Белграде демонстранты окружили управление полиции Gallery В Белграде демонстранты окружили управление полиции 17 марта 2019, 20:45 Глава МИД Франции резко ответил на критику Трампа Gallery Глава МИД Франции резко ответил на критику Трампа 17 марта 2019, 20:18 В Алжире начались консультации по формированию нового правительства Gallery В Алжире начались консультации по формированию нового правительства 17 марта 2019, 19:54 Болтон предложил подключить Китай к переговорам России и США по разоружению Gallery Болтон предложил подключить Китай к переговорам России и США по разоружению 17 марта 2019, 19:03