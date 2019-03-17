Американка родила шестерых детей за девять минут

Жительница Техаса родила три пары близнецов за девять минут, говорится в сообщении местной больницы в фейсбуке, пишет ria.ru.
На необычный случай обратило внимание издание Hindustantimes.
| 2019-03-17T21:12:16+00:00 17 марта 2019, 21:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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