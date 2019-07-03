Американка призналась, что отправляла Обаме заминированную посылку

Найти злоумышленницу сотрудникам ФБР удалось благодаря волоску её кошки, прилипшему к одной из посылок.

Жительница Брукшира призналась, что отправляла заминированную посылку бывшему президенту США Бараку Обаме. Об этом сообщает издание Houston Chronicle.

Найти подозреваемую сотрудники ФБР смогли благодаря волоску её кошки, прилипшему к одной из посылок.

— К счастью, никто не пострадал, однако опасность и страх, который вызвала Пофф, были настоящими, — отметил спецагент ФБР Перри Тёрнер.

Окончательный приговор женщине должны озвучить 18 ноября.

| 2019-07-02T22:49:39+00:00 3 июля 2019, 04:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss