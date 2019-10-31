Американка необычно отомстила мужу за измену

Жительница американского штата Пенсильвания Брэнди Ли нашла необычный способ отомстить своему бывшему супругу за измену, сообщает Metro.
Пара подала на развод после того, как Брэнди подловила мужа на измене с женой его друга. Однако суд постановил, что американка должна выплатить неверному супругу 7,5 тысячи долларов.
Тогда женщина решила отдать эту сумму в даймах — самых мелких монетах, находящихся в обращении в США. Их номинал составляет десять центов.
«В суде не уточняли, как именно я должна выплатить эти деньги. Речь шла только об их количестве», — пояснила Ли.
Она пошла в местный банк и попросила его сотрудниц отдать ей всю сумму в даймах. Общий вес монет составил почти 159 килограммов.
«Эти милые дамы в нашем банке не только помогли мне, но и поддержали мой план», — рассказала американка, отметив, что обратно монеты принимаются лишь упакованными стопками.
Как добавила Брэнди, она поступила так из-за тех трудностей, которые она пережила, когда ей одной пришлось справляться с двумя детьми после развода.