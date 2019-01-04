Американец задержанный в России обратился в британское посольство

Посольство Великобритании в России подтвердило, что запросило консульский доступ к задержанному за шпионаж Полу Уилану после его запроса о содействии, сообщили РИА Новости в британском посольстве в РФ.

«Наши сотрудники запросили консульский доступ к британцу, задержанному в России, после получения от него запроса о помощи»,- сообщил агентству представитель посольства Великобритании, отвечая на вопрос о судьбе задержанного Пола Уилана.

Ранее ФСБ сообщило, что задержало в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана, возбуждено уголовное дело. Как сообщил РИА Новости представитель госдепартамента, США подтверждают, что МИД РФ официально уведомил их о задержании американского гражданина в Москве. Он отказался предоставить дополнительные детали, сославшись на соображения конфиденциальности. По словам Дэвида Уилана, его брат, бывший морской пехотинец, работает в сфере корпоративной безопасности и ездил в Москву на свадьбу.

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