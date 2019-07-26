Американец в аквапарке заразился паразитом и умер

Американец Эдди Грей умер после заражения опасным паразитом во время посещения аквапарка, сообщает Mirror.

Отмечается, что мужчина побывал в аквапарке Fantasy Lake в Северной Каролине, а через некоторое время почувствовал недомогание. Медики установили, что в мозгу Грея находилась амеба Неглерия Фоулера, которая проникла в тело мужчины из воды через нос. Через десять дней он скончался.

Как указывает издание, при проглатывании паразит не причиняет вреда человеческому организму, однако, попадая в обонятельный нерв, проникает во все отделы головного мозга.

По словам исполняющего директора департамента здравоохранения округа Камберленд Дуэйна Холдера, заразиться паразитом можно во время ныряния, прыжков с большой высоты и резких погружений в воду.

| 2019-07-26T16:57:29+00:00 26 июля 2019, 19:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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