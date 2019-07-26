Американец в аквапарке заразился паразитом и умер

Американец Эдди Грей умер после заражения опасным паразитом во время посещения аквапарка, сообщает Mirror.

Отмечается, что мужчина побывал в аквапарке Fantasy Lake в Северной Каролине, а через некоторое время почувствовал недомогание. Медики установили, что в мозгу Грея находилась амеба Неглерия Фоулера, которая проникла в тело мужчины из воды через нос. Через десять дней он скончался.

Как указывает издание, при проглатывании паразит не причиняет вреда человеческому организму, однако, попадая в обонятельный нерв, проникает во все отделы головного мозга.

По словам исполняющего директора департамента здравоохранения округа Камберленд Дуэйна Холдера, заразиться паразитом можно во время ныряния, прыжков с большой высоты и резких погружений в воду.