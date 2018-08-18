Американец сделал 18 пластических операций, чтобы стать похожим на Мадонну

Житель американского города Лос-Анджелес Адам Гуэрра сделал 18 пластических операций, чтобы стать похожим на певицу Мадонну. Мужчина потратил $190 тысяч, сообщает издание The Sun.

По данным издания, 33-летний Гуэрра стал дрэг-королевой и выступает под сценическим псевдонимом Венус Де-Лайт в клубе с номером, в котором имитирует Мадонну. В течение 14 лет Гуэрра сделал 18 пластических операций, чтобы приобрести еще большее сходство со своим кумиром. Так, он установил имплантаты в скулы, челюсть и ягодицы, а также скорректировал форму носа.

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