Американец прокатился с тысячей пчел в кабине грузовика

Пасечник из США Уоллес Лизервуд (Wallace Leatherwood) проехал 65 километров в кабине грузовика с тысячей пчел, сообщает новостной портал ABC News.

Американец вез насекомых на продажу и по пути вышел из машины пообедать. Когда мужчина вернулся, он обнаружил, что пчелы сумели выбраться из своих контейнеров и заполонили кабину грузовика. Он решил продолжить путь. «Я не хотел терять своих пчел. Они стоят 165 долларов за коробку», — признался журналистам Лизервуд.

Свою поездку мужчина запечатлел на видео. «Хьюстон, у нас проблемы. Девочки сбежали», — шутливо прокомментировал пасечник ситуацию. Он отметил, что во время движения его не ужалило ни одно насекомое, тем не менее, он все же заработал несколько укусов, когда доставал пчел из грузовика.

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