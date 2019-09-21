Американец погиб, делая предложение девушке

Житель американского штата Луизиана Стивен Вебер погиб, когда делал предложение своей невесте, сообщает Daily Mirror.

Трагедия произошла, когда пара отдыхала в Танзании.

Как сообщили СМИ, Вебер, желая сделать предложение необычным способом, опустился в резервуар с водой в кислородной маске и показал девушке кольцо и табличку с вопросом, станет ли она его женой, передает Газета.Ru.

В какой момент мужчина захлебнулся, до сих пор не ясно.

По предварительным данным, под водой у него могли случиться проблемы с сердцем.