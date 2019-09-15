Американец чудом увернулся от падающего самолета

В аэропорту американского города Бока-Ратона, штат Флорида, мужчина чудом увернулся от падающего самолета, сообщает телеканал WPTV.

Инцидент произошел 11 сентября. Сотрудник авиаремонтного предприятия выносил мусор из ангара в момент, когда легкомоторный самолет Piper PA-28 совершал жесткую посадку.

У воздушного судна возникла неполадка, из-за которой пилот срочно начал возвращаться на аэродром сразу после взлета. При падении Piper PA-28 пронесся по земле и снес участок забора. Мужчина вовремя заметил стремительно надвигавшийся на него самолет и отскочил всего за секунду до столкновения.

При крушении легкомоторный аппарат практически развалился, однако находившиеся на его борту два человека выжили. Один из них получил легкие травмы, и его уже выписали из больницы. Второй человек получил ушибы, травму челюсти и перелом ноги. (РИА Новости)

| 2019-09-15T00:50:20+00:00 15 сентября 2019, 05:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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